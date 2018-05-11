"Самая красивая девочка" ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Модель Блондо, которая в свое время получила звание самой красивой девочки мира, посетила 71-й Каннский кинофестиваль.

Вчера режиссер Кристоф Оноре представил свой новый фильм "Удовольствие, любовь и быстрый бег" (Plaire, aimer et courir vite).

Девушка позировала в платье принцессы бренда Alberta Ferretti.

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Тилан снялась в возрасте 10-ти лет для Vogue Paris. Девочка позировала в откровенном образе: золотом платье, на каблуках и на кровати. Фотосессию обвинили в "сексуализации" Блондо. Тилан прошлась по подиуму для Jean Paul Gaultier, когда ей было 4 года.

Девушка дефилировала на показах весенней коллекции Dolce & Gabbana и примеряла одежду марки из осенней коллекции прошлого года. В свободное время постит в социальной сети фото, на которых у бассейна позирует в бикини.