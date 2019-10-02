Самая богатая девушка мира рассталась с отцом ее ребенка

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Американская бизнесвумен и модель 22-летняя Кайли Дженнер, которую признали самой богатой девушкой планеты, рассталась с бойфрендом и отцом ее годовалого ребенка Трэвисом Скоттом.

Пара решила взять паузу в отношениях, сообщило издание TMZ.

По словам инсайдера, влюбленные имели определенные проблемы с доверием к друг другу.

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"Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни", - поделился приближенный к паре источник.

Пока Кайли и Трэвис не комментировали разрыв.

Влюбленные встречались 2 года. В феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми. Дженнер и Скотт собирались пожениться.

Недавно 22-летняя Кайли Дженнер оказалась в больнице. Бизнесвумен госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса.