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пятница, 11 декабря 2020 17:09

Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню

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Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
С новым псевдонимом приходит и новая музыка, и новые смыслы. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

"Изо Льда" - первый сингл Salnyk, но не первый для Макса Сальника, который имеет 2 успешных альбома в рамках проекту Nomad.

С новым псевдонимом приходит и новая музыка, и новые смыслы.

"Salnyk - это не просто новый псевдоним. Это мое осознание зрелости и готовности развивать свою музыку в новых направлениях, искать новые смыслы", - говорит Макс.

Работу над проектом Макс начал еще 2 года назад. Именно тогда он написал куплеты для песни, но припева не было. Наработки ждали своего часа 2 года, пока в июне появился припев.

"Знаете как бывает? Занимаешься обычными делами и вдруг ловишь мнение, нет никакой связи к тому, что сейчас происходит. Вот только ко мне иногда приходят не посторонние мысли, а мелодии или слова для песен. И это был именно тот случай. Я сразу записал его на диктофон, потом нашел текст для куплетов и понял, что пазл составлен - песня готова", - вспоминает Сальник.

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В бриджи песни "Изо Льда" слушатели смогут оценить шаманские мотивы и работу автора с битбоксом.

Группа "Маха" представляет мини-альбом "2020", который вобрал в себя саунд современных музыкальных трендов. ЕР-альбом продолжает мистический перформанс 2020 года. Трек-лист альбома завершает песня "Загадала на праздники" - новогодняя песня, которая отличается от шаблонных праздничных песен своей мистически-праздничной атмосферой.

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