Мистический год: группа "Маха" посвятила альбом 2020-му

Группа "Маха" представляет мини-альбом "2020", который вобрал в себя саунд современных музыкальных трендов.

ЕР-альбом продолжает мистический перформанс 2020 года. Трек-лист альбома завершает песня "Загадала на праздники" - новогодняя песня, которая отличается от шаблонных праздничных песен своей мистически-праздничной атмосферой.

"Песня" Загадала на праздники "была написана случайно. Во время написания альбома нашей команде поступило предложение от музыкального проекту MVUA записать трек для новогодней рубрики. Решили придержаться концепции альбома и написали немного мистический трек с атмосферой. Тем самым видийщы от шаблонного представления новогодних песен", - рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

Альбом "2020" создавался в течение 6 месяцев. ЕР был записан на собственной студии Маха Music, которая была создана и обустроена для создания альбома, чтобы сохранить собственное индивидуальное звучание.

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"Наш альбом это своего рода музыкальный итог 2020 года, который можно назвать одним из самых мистических лет. В тексте песен альбома есть простор для размышлений, а в музыке присутствуют современные тенденции, дополненные ретро красками", - комментируют участники группы.

Группа "Маха" представила экранизацию песни "Тут і там". Сингл войдет в мини-альбом группы. "Тут і там" - олицетворение борьбы со страхами и препятствиями, которые замыкают нас изнутри на пути к нашей цели. Во время съемок клипа на съемочной площадке фронтвумен группы Марина Остапенко была сконцентрирована до такой степени, что на время вышла из своего тела.