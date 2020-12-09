"Без глянцевой истории и с моим героем" - Седокова посвятила песню и клип любимому

В клипе показывают и трогательные кадры со свадьбы пары. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица 37-летняя Анна Седокова выпустила клип на песню "Привязана к тебе". Композицию звезда посвятила любимому Янису Тимми.

"Привязана к тебе" - мой первый музыкальный релиз после свадьбы. В песне описаны мои чувства к Янису: для меня он "лучше всех людей", - написала артистка под видео, опубликованном на Youtube-канале.

В клипе показывают и трогательные кадры со свадьбы пары. Знаменитость сообщила о премьере в Instagram.

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"Представляю вам почти документальное видео на песню "Привязана к тебе" и делюсь нашими трогательные кадрами свадьбы. Потому что мне хочется рассказать, что в этой жизни обязательно есть надежда. И никто не говорил, что все будет идеально. Это падение, сомнения, драма, боль и иногда слезы. Таким и должно быть видео. Без глянцевой истории и с моим героем. С лучшим из людей", - написала артистка.

Певица Анна Седокова и ее возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, на днях тайно поженились. Снимками со свадьбы они поделились в соцсетях. Пара пошла под венец 6 сентября и не собиралась афишировать событие.