С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото

На днях британская певица Виктория Бэкхем опубликовала провокационную фотографию в Instagram. На снимке ее муж Дэвид Бэкхем лежит на животе в бассейне. При этом у него приспущены плавки и видно обнаженные ягодицы.

"Счастливая суббота", - с юмором подписала снимок Виктория.

Автор: instagram.com/victoriabeckham Виктория Бекхэм показала неожиданное фото своего мужа

Кто из звезд показывал неожиданные фото, читайте в материале Gazeta.ua.

Светская львица Ким Кардашьян также невольно стала героиней шуток в соцсетях. Это произошло после того, как знаменитость заснула с открытым ртом, когда ей делали прическу. Смешной момент зафиксировал и опубликовал в Instagram стилист Крис Эпплтон.

Ким совсем не обиделась на него и шутливо прокомментировала пост.

Автор: instagram.com/chrisappleton1 Ким Кардашьян задремала у стилиста

Со своей стороны Ким Кардашьян решила посмеяться над рэпером Канье Уэстом, с которым на то время еще была в браке. Кардашьян опубликовала фотографию, на который Уэст видит десятый сон. Рэпер заснул, в то время как Ким активно примерила наряды.

Наконец, снимок разошелся на мемы. К примеру, поклонники сделали фотографию, на которой Ким несет спящего мужа на руках.

Автор: Reddit Снимок, на котором спит рэпер Канье Уэст, разошелся на мемы

Не стесняется публиковать неудачные фотографии телеведущая Регина Тодоренко. На одной из недавних фото звезда с взъерошенными волосами сидит в машине. Заметно, что Регина сонная и без макияжа.

Автор: Instagram.com/reginatodorenko Регина Тодоренко не стесняется публиковать неудачные фотографии

Украинская певица и экс-учасница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха решила не скрывать пляжный снимок, на котором задний план дополнил мужчина в плавках. Звезда и ее поклонники только посмеялись с неудачного кадра.

Автор: instagram.com/vikanablack Виктория Смеюха также показала смешное фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чета Бекхэмов отметила годовщину свадьбы

На днях голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 55-летие. По случаю праздника звезда опубликовала фотографию в купальнике в Instagram. Поклонники пришли в восторг от вида Хайек и засыпали ее комплиментами. Кто еще из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике, читайте в материале Gazeta.ua.