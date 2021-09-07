С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото

 
Ексклюзивы
1/5
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 72
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 369
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 378
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 513
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 180
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1179
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1089
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 612
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
5
4
5
5
Маски создавали четыре дня: импровизатор и актер перевоплотились в главных персонажей &quot;Венома&quot;
Маски создавали четыре дня: импровизатор и актер перевоплотились в главных персонажей "Венома"
&quot;Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей&quot;: кто из звезд страдал от домашнего насилия
"Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей": кто из звезд страдал от домашнего насилия
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
&quot;Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает&quot; - семь цитат Бельмондо
"Мне никогда не хотелось стать господином, который что-то решает" - семь цитат Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Говорили, из-за перебитого носа придется забыть о кино: малоизвестные факты из жизни Бельмондо
Видео
Все видео
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1305
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1188
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2061
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 540
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 16:54

С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5

  Комментировать

На днях британская певица Виктория Бэкхем опубликовала провокационную фотографию в Instagram. На снимке ее муж Дэвид Бэкхем лежит на животе в бассейне. При этом у него приспущены плавки и видно обнаженные ягодицы.

"Счастливая суббота", - с юмором подписала снимок Виктория.

Автор: instagram.com/victoriabeckham
  Виктория Бекхэм показала неожиданное фото своего мужа
Виктория Бекхэм показала неожиданное фото своего мужа

Кто из звезд показывал неожиданные фото, читайте в материале Gazeta.ua.

Светская львица Ким Кардашьян также невольно стала героиней шуток в соцсетях. Это произошло после того, как знаменитость заснула с открытым ртом, когда ей делали прическу. Смешной момент зафиксировал и опубликовал в Instagram стилист Крис Эпплтон.

Ким совсем не обиделась на него и шутливо прокомментировала пост.

Автор: instagram.com/chrisappleton1
  Ким Кардашьян задремала у стилиста
Ким Кардашьян задремала у стилиста

Со своей стороны Ким Кардашьян решила посмеяться над рэпером Канье Уэстом, с которым на то время еще была в браке. Кардашьян опубликовала фотографию, на который Уэст видит десятый сон. Рэпер заснул, в то время как Ким активно примерила наряды.

Наконец, снимок разошелся на мемы. К примеру, поклонники сделали фотографию, на которой Ким несет спящего мужа на руках.

Автор: Reddit
  Снимок, на котором спит рэпер Канье Уэст, разошелся на мемы
Снимок, на котором спит рэпер Канье Уэст, разошелся на мемы

Не стесняется публиковать неудачные фотографии телеведущая Регина Тодоренко. На одной из недавних фото звезда с взъерошенными волосами сидит в машине. Заметно, что Регина сонная и без макияжа.

Автор: Instagram.com/reginatodorenko
  Регина Тодоренко не стесняется публиковать неудачные фотографии
Регина Тодоренко не стесняется публиковать неудачные фотографии

Украинская певица и экс-учасница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха решила не скрывать пляжный снимок, на котором задний план дополнил мужчина в плавках. Звезда и ее поклонники только посмеялись с неудачного кадра.

Автор: instagram.com/vikanablack
  Виктория Смеюха также показала смешное фото
Виктория Смеюха также показала смешное фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чета Бекхэмов отметила годовщину свадьбы

На днях голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 55-летие. По случаю праздника звезда опубликовала фотографию в купальнике в Instagram. Поклонники пришли в восторг от вида Хайек и засыпали ее комплиментами. Кто еще из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике, читайте в материале Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Тысячи тайных сотрудников и опасные операции - создали военную разведку

Украинцы выиграли трехдневный бой

Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви

В Канаду прибыли первые иммигранты

Подстрелили Тупака Шакура.

Поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 9424
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 8343
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 7704
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 4860
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3483
Знаменитости
Маски создавали четыре дня: импровизатор и актер перевоплотились в главных персонажей "Венома"
Маски создавали четыре дня: импровизатор и актер перевоплотились в главных персонажей "Венома"
5
 Просмотров: 81
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
 Просмотров: 414
"Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей": кто из звезд страдал от домашнего насилия
"Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей": кто из звезд страдал от домашнего насилия
5
 Просмотров: 927
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
 Просмотров: 477
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 2782
Больше всего комментируют
6
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
3
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
3
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
Голосов: 43566
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть