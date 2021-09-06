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Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
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Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала свою фотографию в купальнике по случаю 55-летия
Фото: instagram.com/salmahayek
Супермодель 55-летняя Синди Кроуфорд имеет хорошую форму благодаря правильному питанию
Итальянская кинозвезда 56-летняя Моника Белуччи волнует пикантными образами
Американская актриса 63-летняя Шэрон Стоун не боится показываться в купальнике
56-летняя Ассия Ахат часто делает откровенные фотографии в купальнике

На днях голливудская актриса Сальма Хайек отпраздновала 55-летие. По случаю праздника звезда опубликовала фотографию в купальнике в Instagram. Поклонники пришли в восторг от вида Хайек и засыпали ее комплиментами.

Кто еще из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике, читайте в материале Gazeta.ua

Американская супермодель 55-летняя Синди Кроуфорд также недавно похвасталась стройной фигурой, показав фото в бикини. Звезда утверждает, что хорошую форму ей удается поддерживать благодаря спорту и правильному питанию.

Американская актриса 63-летняя Шэрон Стоун активно ведет страницу в Instagram. Звезда не боится показываться в купальнике и уверяет, что не делала никаких пластических операций. Однако придерживается здорового питания и живет в движении.

Итальянская кинозвезда 56-летняя Моника Белуччи вызывает ажиотаж откровенными образами на фотографиях для модных журналов. Актриса отлично выглядит на зависть молодым коллегам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца

Американская певица 63-летняя Мадонна до сих пор сводит с ума фанатов пикантными фотографиями. И это еще раз доказывает, что звезда в отличной форме.

Украинская певица и скрипачка 56-летняя Ассия Ахат также часто делает откровенные фотографии в купальнике и публикует их в Instagram, демонстрируя стройную фигуру и длинные ноги.

В Венеции состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce & Gabbana - Alta Moda. На мероприятии собрались около 400 мировых знаменитостей. Gazeta.ua подготовила материал, какими образами поражали и даже сбивали с толку звезды на модном событии.

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