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вторник, 17 августа 2021 16:24

С любимым и шестью детьми: Мадонна отпраздновала 63-летие в Италии
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Американская артистка Мадонна по случаю дня рождения улетела вместе с шестью детьми, любимым и друзьями в Италию. 16 августа певица отмечала 63-летие.

Мадонна и ее гости отправились в Италию на частном самолете. Там звезда накрыла стол, украшенный цветами, вязаными салфетками и свечами, под открытым небом. На празднике были и дети певицы от первого брака с режиссером Гаем Ричи - 24-летняя Лурдес и 21-летний Рокко, а также приемные дети звезды Мерси Джеймс, Дэвид, Стелла и Эстер. Вечеринка прошла под лозунгом Mambo`s Birthday, что переводится с английского языка как "День рождения в стиле мамбо".

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Публикация от Madonna (@madonna)

Также она организовала сладкий стол с итальянским мороженым в рожках. Исполнительница вместе с любимым 27-летним Ахламаликом Уильямсом и друзьями соблазнительно ела десерт. Снимками с празднования поделилась в Instagram.

Мадонна надела на вечеринку голубое платье-рубашку с принтом от Versace. Дополнила образ золотым поясом, колье и черными босоножками на каблуке.

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Мадонна показала, как отметила день рождения
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна показала, как отметила день рождения
Мадонна показала, как отметила день рождения
Мадонна по случаю дня рождения улетела вместе с детьми, любимым и друзьями в Италию
Мадонна показала, как отметила день рождения

Американская певица Мадонна прорекламировала запуск своего четырнадцатого студийного альбома Madame X. Для лучшей эффективности анонса звезда создала себе интересный образ. Мадонна появилась с игривыми косичками и в очках, держа свой альбом. В таком виде певица провела встречу через приложение ZOOM с Paramount + и MTV.

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