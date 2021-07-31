Мадонна с косичками удивила фанатов

Американская певица 62-летняя Мадонна прорекламировала запуск своего четырнадцатого студийного альбома Madame X. Для лучшей эффективности анонса звезда создала себе интересный образ, которым поделилась в Instagram.
Мадонна появилась с игривыми косичками и в очках, держа свой альбом. В таком виде певица провела встречу через приложение ZOOM с Paramount + и MTV.
Поклонники отметили, что попдива выглядит как девочка.
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