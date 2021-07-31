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суббота, 31 июля 2021 23:46

Мадонна с косичками удивила фанатов
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Мадонна удивила фанатов новым образом
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна удивила фанатов новым образом
Мадонна удивила фанатов новым образом
Мадонна удивила фанатов новым образом

Американская певица 62-летняя Мадонна прорекламировала запуск своего четырнадцатого студийного альбома Madame X. Для лучшей эффективности анонса звезда создала себе интересный образ, которым поделилась в Instagram.

Мадонна появилась с игривыми косичками и в очках, держа свой альбом. В таком виде певица провела встречу через приложение ZOOM с Paramount + и MTV.

Поклонники отметили, что попдива выглядит как девочка.

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Голливудский актер 60-летний Джордж Клуни готовится снова стать отцом. С женой Амаль, 43 года, ждут двойню.

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