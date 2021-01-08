С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, более известная как NK, полетела отдыхать вместе с мужем - шоуменом Потапом. Жаркими фотографиями из отпуска поделилась в Instagram.

На серии снимков звезда позирует в голубом бикини. Фотосессию устроила на пляже. В руках держит бокал шампанского. Артистка без макияжа, а волосы украсила цветком.

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На других кадрах женщина одета в черное бикини. Дополнила пляжный образ украшениями и солнцезащитными очками.

Исполнительница 33-летняя Настя Каменских, более известная как NK, удивила поклонников прической. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда появилась с длинными косами, стилизованными под дреды и украшенными кольцами. Образ дополнила ярким макияжем.