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пятница, 08 января 2021 15:20

С бокалом шампанского на пляже. Каменских показала фигуру в купальнике
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Каменских полетела отдыхать с мужем
Фото: instagram.com/kamenskux
Каменских полетела отдыхать с мужем
Каменских полетела отдыхать с мужем
Каменских полетела отдыхать с мужем
Каменских полетела отдыхать с мужем

Певица Настя Каменских, более известная как NK, полетела отдыхать вместе с мужем - шоуменом Потапом. Жаркими фотографиями из отпуска поделилась в Instagram.

На серии снимков звезда позирует в голубом бикини. Фотосессию устроила на пляже. В руках держит бокал шампанского. Артистка без макияжа, а волосы украсила цветком.

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На других кадрах женщина одета в черное бикини. Дополнила пляжный образ украшениями и солнцезащитными очками.

Исполнительница 33-летняя Настя Каменских, более известная как NK, удивила поклонников прической. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда появилась с длинными косами, стилизованными под дреды и украшенными кольцами. Образ дополнила ярким макияжем.

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