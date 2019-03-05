Русская блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни

Фото: Instagram

Российская блогер Наталья Зиброва на своем примере показала, как в реальности выглядит фитнес-модели.

Женщина часто публикует фотографии с глубоким декольте и выдающимися формами в Instagram.

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В сети появились кадры с тренировки спортсменки, где она стоит в привычной позе. Под фото шокированые подписчики шутят о магии фотошопа и удачном ракурсе.

Несмотря на специальные лосины с пуш-ап эффектом, женщина не имеет тех форм, которыми щеголяет в соцсетях.

Джем Вулф получила известность в социальной сети. Звезда может дать фору Ким Кардашьян.

Джем постится такие же откровенные фото, а ее пышные ягодицы вызывают восхищение у более 2 млн. ее фолловеров.