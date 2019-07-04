Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса

Кинокомпания Disney выбрала актрису для экранизации мультфильма "Русалочка" 1989 года.
Роль Ариэль получила темнокожая 19-летняя начинающая актриса Хэлли Бэйли.
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Девушка подтвердила свое участие в съемках постом в Twitter.
Не все фанаты Disney приняли новость с радостью. Многие пользователи сети считаюсь, что герои экранизации не должны отличаться от канонического мультфильма.
Съемки фильма начнутся в 2020 году.
dream come true... 🧜🏽♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO— chloe x halle (@chloexhalle) 3 июля 2019 г.
Ходили слухи, что главную героиню должна была сыграть Зендая, которая заменила каноническую Мэри Джейн в фильме "Человек-паук - вдали от дома".
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