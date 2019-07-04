Русалочку Ариэль сыграет темнокожая актриса

Фото: www.pluggedin.ru

Кинокомпания Disney выбрала актрису для экранизации мультфильма "Русалочка" 1989 года.

Роль Ариэль получила темнокожая 19-летняя начинающая актриса Хэлли Бэйли.

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Девушка подтвердила свое участие в съемках постом в Twitter.

Не все фанаты Disney приняли новость с радостью. Многие пользователи сети считаюсь, что герои экранизации не должны отличаться от канонического мультфильма.

Съемки фильма начнутся в 2020 году.

Ходили слухи, что главную героиню должна была сыграть Зендая, которая заменила каноническую Мэри Джейн в фильме "Человек-паук - вдали от дома".