Ротару собирается в Россию на концерт после неожиданного заявления сестры

Народная артистка Украины 73-летняя София Ротару собралась в столицу страны-агрессора Москву для участия в новогоднем концерте "Песня года".
Соответствующую афишу обнародовали в Instagram "Песни года".
Съемки пройдут 4 декабря в московском "Дворце спорта".
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"50-летие легендарного телефестиваля "Песня года" отпразднуем новогодней ТВ-съемкой с участием лучших артистов. В концерте примут участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты, самые яркие и любимые исполнители", - пишут организаторы.
Среди заявленных артистов, кроме Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие. Многие из них открыто поддерживают агрессию РФ против Украины и оккупацию Крыма.
В недавнем интервью младшая сестра Софии Ротару Аурика утверждала, что выступать ее и сестру в Россию приглашают, но они отказываются. Также заявила, что Крым они не посещали несколько лет подряд, потому что "ждут возвращения". Позиция Ротару вызвала бурную реакцию у представителей оккупационных властей Крыма.
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