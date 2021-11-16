Ротару собирается в Россию на концерт после неожиданного заявления сестры

София Ротару собирается в Москву на концерт. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Народная артистка Украины 73-летняя София Ротару собралась в столицу страны-агрессора Москву для участия в новогоднем концерте "Песня года".

Соответствующую афишу обнародовали в Instagram "Песни года".

Съемки пройдут 4 декабря в московском "Дворце спорта".

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"50-летие легендарного телефестиваля "Песня года" отпразднуем новогодней ТВ-съемкой с участием лучших артистов. В концерте примут участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты, самые яркие и любимые исполнители", - пишут организаторы.

Среди заявленных артистов, кроме Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие. Многие из них открыто поддерживают агрессию РФ против Украины и оккупацию Крыма.

В недавнем интервью младшая сестра Софии Ротару Аурика утверждала, что выступать ее и сестру в Россию приглашают, но они отказываются. Также заявила, что Крым они не посещали несколько лет подряд, потому что "ждут возвращения". Позиция Ротару вызвала бурную реакцию у представителей оккупационных властей Крыма.