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четверг, 04 ноября 2021 16:35

Роман с Пенелопой Крус и упущенная роль в "Титанике" - неожиданные факты о Мэттью Макконахи
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Оскароносный актер Мэттью Макконахи 4 ноября отмечает 52-летие. Харизматичный американец прославился благодаря ролям в лентах: "Интерстеллар", "Свадебный переполох", "Волк с Уолл-Стрит" и "Супер Майк". А в 2005 году журнал People признал его самым сексуальным мужчиной.

Как кинозвезда удивлял фанатов и ради чего похудел на 23 кг, рассказывает Gazeta.ua.

1. В 1999 году Макконахи арестовали за непристойное поведение и по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские задержали его обнаженным. Актер играл на улице в кубинские барабаны бонго и отказывался надевать штаны. Новость озадачила поклонников. Но тогда артист отделался штрафом и пообещал, что будет соблюдать закон и не будет нарушать общественное спокойствие.

2. Звезда был фаворитом продюсеров фильма "Титаник". Но его забраковал режиссер Джеймс Кэмерон, предпочел Леонардо Ди Каприо. Также Макконахи не подошел на роль в сериале "Во все тяжкие". Вместо него выбрали Брайана Кренстона. Актер признался, что не жалеет об утраченных ролях.

Оскароносный актер Мэттью Макконахи 4 ноября отмечает 52-летие
Фото: Reuters
Оскароносный актер Мэттью Макконахи 4 ноября отмечает 52-летие
Так выглядел Макконахи в детстве
Перед свадьбой Макконахи прожил с Камиллой Алвес шесть лет
Теперь у влюбленных трое детей - сыновья Леви и Ливингстон и дочь Вида

3. Артист чуть не женился на Пенелопе Крус. Пара познакомилась во время совместной работы над приключенческим фильмом "Сахара". Их роман быстро развивался. Актеры намекали на женитьбу, но неожиданно Крус и Макконахи разорвали отношения. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что кинозвезда встретил будущую жену - бразильскую модель Камиллу Алвес.

4. Перед свадьбой Макконахи прожил с Алвес шесть лет и уже воспитывали двух общих детей. В 2012-м поженились. Теперь у влюбленных трое детей - сыновья Леви и Ливингстон и дочь Вида. По словам актера, он был с супругой на трех родах. Рассказывал, что пытался облегчить состояние Алвес: например, в течение 8 ч. включал бразильскую музыку, что помогало расслабиться роженице.

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5. В 2013 году актер похудел до неузнаваемости ради роли в драматической ленте "Далласский клуб покупателей". Макконахи сбросил около 23 кг. Его усилия оправдались: за эту работу актер получил "Оскар".

По мотивам комедийного боевика Гая Ричи "Джентльмены" уже готовится сериал на студии Miramax TV. Режиссером и сценаристом выступает сам Гай Ричи, снявший одноименный фильм.

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Дата
04
ноября

Роман с Пенелопой Крус и упущенная роль в "Титанике" - неожиданные факты о Мэттью Макконахи

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