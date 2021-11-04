Роман с Пенелопой Крус и упущенная роль в "Титанике" - неожиданные факты о Мэттью Макконахи

Оскароносный актер Мэттью Макконахи 4 ноября отмечает 52-летие. Харизматичный американец прославился благодаря ролям в лентах: "Интерстеллар", "Свадебный переполох", "Волк с Уолл-Стрит" и "Супер Майк". А в 2005 году журнал People признал его самым сексуальным мужчиной.

Как кинозвезда удивлял фанатов и ради чего похудел на 23 кг, рассказывает Gazeta.ua.

1. В 1999 году Макконахи арестовали за непристойное поведение и по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские задержали его обнаженным. Актер играл на улице в кубинские барабаны бонго и отказывался надевать штаны. Новость озадачила поклонников. Но тогда артист отделался штрафом и пообещал, что будет соблюдать закон и не будет нарушать общественное спокойствие.

2. Звезда был фаворитом продюсеров фильма "Титаник". Но его забраковал режиссер Джеймс Кэмерон, предпочел Леонардо Ди Каприо. Также Макконахи не подошел на роль в сериале "Во все тяжкие". Вместо него выбрали Брайана Кренстона. Актер признался, что не жалеет об утраченных ролях.

Фото: Reuters

3. Артист чуть не женился на Пенелопе Крус. Пара познакомилась во время совместной работы над приключенческим фильмом "Сахара". Их роман быстро развивался. Актеры намекали на женитьбу, но неожиданно Крус и Макконахи разорвали отношения. Лишь спустя некоторое время выяснилось, что кинозвезда встретил будущую жену - бразильскую модель Камиллу Алвес.

4. Перед свадьбой Макконахи прожил с Алвес шесть лет и уже воспитывали двух общих детей. В 2012-м поженились. Теперь у влюбленных трое детей - сыновья Леви и Ливингстон и дочь Вида. По словам актера, он был с супругой на трех родах. Рассказывал, что пытался облегчить состояние Алвес: например, в течение 8 ч. включал бразильскую музыку, что помогало расслабиться роженице.

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5. В 2013 году актер похудел до неузнаваемости ради роли в драматической ленте "Далласский клуб покупателей". Макконахи сбросил около 23 кг. Его усилия оправдались: за эту работу актер получил "Оскар".

По мотивам комедийного боевика Гая Ричи "Джентльмены" уже готовится сериал на студии Miramax TV. Режиссером и сценаристом выступает сам Гай Ричи, снявший одноименный фильм.