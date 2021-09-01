Родителей вызывали в школу, для одноклассников был примером - Юрий Ткач вспомнил школьные годы

Юрий Ткач поделился школьными воспоминаниями. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Актер Юрий Ткач поделился школьными воспоминаниями. Он отметил, что одноклассники брали с него пример.

Мужчина вспомнил школьные годы на съемках "Кто сверху", что показывает "Новый канал".

"В школе я был очень вежливым учеником. Ходил в пиджаке с галстуком и носил дипломат. В то время отличался от сверстников внешним видом и был не такой, как все. Потом много детей взяли с меня пример и начали носить пиджаки. Это стало очень модно", - рассказал Ткач.

Иногда родителей актера вызывали в школу.

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"Моих родителей вызывали к директору для того, чтобы сказать большое спасибо за сына. И было за что благодарить. Я играл в КВН, занимался спортом, участвовал в организационных мероприятиях. Рос очень активным ребенком", - признался он.

Исполнительница Ольга Цибульская отправила сына Нестора в школу. В этом году он первоклассник. Певица показала фото, на которых появилась в небесно-голубом цветастом платье. Нестора одела в темно-зеленый костюм. В посте пожелала сыну успехов в учебе.