Роберт Паттинсон женится на британской модели - СМИ

Британский актер Роберт Паттинсон сделал предложение руки и сердца любимой - модели Сьюки Вотерхаус. По крайней мере, о такой значимое событие ходят слухи. Западные СМИ и поклонники звезды "Сумерек" заметили на руке девушки золотое кольцо.

Автор: Instagram 34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году.

Пара проводила карантин вместе и жила в Лондоне. По словам инсайдера, актер позвал Сьюки замуж во время рождественских каникул среди родственников девушки.

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34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году. Но ни совместных фото, ни комментариев относительно своих отношений не было. Так же пара еще не подтвердила информацию о помолвке.

Британский актер, известный ролями вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира в соответствии с древнегреческим принципом "золотого сечения".