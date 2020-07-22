Роберт Паттинсон женится на британской модели - СМИ

Британский актер Роберт Паттинсон сделал предложение руки и сердца любимой - модели Сьюки Вотерхаус. По крайней мере, о такой значимое событие ходят слухи. Западные СМИ и поклонники звезды "Сумерек" заметили на руке девушки золотое кольцо.
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34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году. Но ни совместных фото, ни комментариев относительно своих отношений не было. Так же пара еще не подтвердила информацию о помолвке.
Британский актер, известный ролями вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира в соответствии с древнегреческим принципом "золотого сечения".
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