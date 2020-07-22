Роберт Паттинсон женится на британской модели - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1017
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7200
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 729
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 612
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1908
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3465
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 900
Фото
Все фото
22
2
5
11
18
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
&quot;Листи&quot;: Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
"Листи": Кристина Луговая презентует новую чувственную песню
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Богиня фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Видео
Все видео
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Alyona Alyona презентует новый клип, в котором призывает беречь окружающую среду
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Певица Jerry Heil высмеяла блогеров в новой песне
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Магия и цирк посреди пустыни: группа "Антитіла" презентовала новый клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
Наталия Могилевская презентовала горячий клип
У телеведущей выпал зуб во время прямого эфира
У телеведущей выпал зуб во время прямого эфира
Интервью
1/5
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 243
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5184
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 225
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 18:20

Роберт Паттинсон женится на британской модели - СМИ

  Комментировать

Британский актер Роберт Паттинсон сделал предложение руки и сердца любимой - модели Сьюки Вотерхаус. По крайней мере, о такой значимое событие ходят слухи. Западные СМИ и поклонники звезды "Сумерек" заметили на руке девушки золотое кольцо.

Автор: Instagram
  34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году.
34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году.
Пара проводила карантин вместе и жила в Лондоне. По словам инсайдера, актер позвал Сьюки замуж во время рождественских каникул среди родственников девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Паттинсон и Вашингтон спасают Национальную оперу Украины в фильме Нолана

34-летний Паттинсон начал встречаться с 28-летней Вотерхаус еще в 2018 году. Но ни совместных фото, ни комментариев относительно своих отношений не было. Так же пара еще не подтвердила информацию о помолвке.

Британский актер, известный ролями вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира в соответствии с древнегреческим принципом "золотого сечения".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роберт Паттинсон женится на британской модели - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Богдан Ступка: "Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу, и всегда хочу спать"

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

Папа Римский поддержал украинцев, проживающих в Европе

Убийцу 77 человек приговорили к 21 году тюрьмы

Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине

Правозащитника осудили за разглашение информации о вторжении в другую страну

Остап Вишня опубликовал первый фельетон

Без сна и отдыха: как пилот облетел земной шар

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 17911
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 11394
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10989
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 8056
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 7659
Знаменитости
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 36
Стройная и сексуальная: Моника Белуччи покорила эффектными фото
Стройная и сексуальная: Моника Белуччи покорила эффектными фото Просмотров: 864
"Горячая штучка". Экс-жена бывшего динамовца Морозюк ошеломила новым фото
"Горячая штучка". Экс-жена бывшего динамовца Морозюк ошеломила новым фото Просмотров: 684
Каменских поразила аппетитной фигурой в купальнике
Каменских поразила аппетитной фигурой в купальнике Просмотров: 1944
Slavia показала соблазнительное декольте в костюме из нового клипа
Slavia показала соблазнительное декольте в костюме из нового клипа Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 41006
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua