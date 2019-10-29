Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете "Танцев со звездами"

Анна Ризатдинова рассказала, почему потеряла сознание на паркете. Фото: @anna_rizatdinova

Украинская гимнастка и участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова прокомментировала свою потерю сознания на паркете.

Подробностями олимпийская чемпионка поделилась в Insta-stories.

По словам Ризатдиновой, неделя далась ей очень тяжело.

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Девушка потеряла близкого человека - своего дедушки. Анна изнуряла себя сложными тренировками, чтобы станцевать на паркете балет. На пуанты девушка встала впервые.

"Эфир был крайне сложным, и подготовка номера была очень сложной. Одним из самых сложных недель был именно этот, потому что выбрали сложную тему - классику балета. Я впервые в жизни встала на пуанты. Я очень благодарна вам за то, что мы идем дальше", - прокомментировала Анна.

Спортсменка Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание после выступления на шоу Танцы со звездами 2019. Инцидент произошел после номера с классическим балетом под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born", вместе с партнером Александром Прохоровым.