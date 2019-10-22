Ризатдинова призналась, почему рассталась с депутатом-беглецом Онищенко

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко воспитывают общего сына Романа. Фото: @annarizatdinova

Украинская гимнастка и участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова откровенно рассказала об отношениях с экс-нардепом олигархом Александром Онищенко.

Подробностями отношений с депутатом, который сбежал из Украины, девушка поделилась в шоу "Слава+" на YouTube-канале Люкс ФМ.

По словам Ризатдиновой, их любовь была настоящей и откровенной.

"Я буду до последнего отрицать все слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви стал наш сын Роман, который на данный момент главный мужчина в моей жизни", - призналась Анна.

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Гимнастка уверяет, что Онищенко прекрасно к ней относился и носил на руках.

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала прямо в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорить, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках ", - прокомментировала звезда.

Ризатдинова призналась, что хотела развиваться, заниматься спортом, мотивировать. Это очень сложно делать с мужчиной, которому запрещен въезд в Украину. Поэтому они с Онищенко поняли, что дороги расходятся.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Я все равно за общение отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтобы сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", - утверждает Ризатдинова.

Гимнастка отметила, что Александр общается с сыном по Skype.

В 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе Ризатдинова сообщила в августе 2019-го.