Рианна украсила обложку Vogue Hong Kong

Фото: Vogue

Барбадосская певица Рианна снялась в новой фотосессии для глянцевого издания Vogue Hong Kong. Знаменитость примерила образы от таких брендов, как Louis Vuitton, Dries Van Noten и Alexander McQueen.

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Стилисты певицы сделали ей простую прическу с пробором посередине, а на лице был минималистичный макияж.

Во время фотосессии Рианна позировала в платьях с цветочным принтом. Фотографиями она поделилась в Instagram.

Недавно Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.