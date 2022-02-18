Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки

Барбадосская певица Рианна 20 февраля отмечает 34-летие. Ее первый альбом вышел в 2005 году, а пластинку-бестселлер Good Girl Gone Bad с хитом Umbrellа выпустили почти 15 лет назад. Сегодня звезда больше уделяет собственное брендам косметики и нижнему белью. А еще совсем скоро исполнительница впервые станет матерью.

Gazeta.ua собрала малоизвестные факты и самые пикантные кадры из жизни звездной именинницы.

1. До популярности певицу никто не называл Рианной. Ее полное имя – Робин Рианна Фенти. Поэтому для всех она была Робин.

2. Впервые засветилась на конкурсе талантов, проходившем на родном острове Барбадос. Одержала первую победу благодаря песне Hero американской исполнительницы Мэрайи Кэри.

3. Первым заметил 16-летнюю Рианну американский рэпер Jay-Z. Он и пригласил ее в США записывать дебютный альбом и в первый же день подписал с будущей звездой контракт.

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4. Артистка часто смешивается с толпой поклонников, пришедших на ее концерт. Она надевает свитшот, кепку и некоторое время находится в толпе, ожидающей начало шоу.

5. На Барбадосе отмечают национальный праздник – День Рианны. Проводят его 22 февраля.

Фото: instagram.com/badgalriri

Также вспоминаем хиты, благодаря которым прославилась Рианна.

Рианна порадовала подписчиков раскрепощенным образом. Звезда продемонстрировала секси-боди от собственного бренда. Предстала в красном дерзком наряде. В посте под фото певица напомнила о Дне влюбленных. Также Рианна опубликовала рекламный ролик, на котором соблазнительница извивалась и красовалась в нижнем белье.