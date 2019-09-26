Репершу Карди Би едва не изнасиловали на фотосессии

Карди Би подверглась сексуальному насилию. Фото: @iamcardib

Американская реперка Карди Би ошеломила фанатов откровенным признанием.

Хип-хоп исполнительница рассказала о сексуальных домогательствах со стороны фотографа, сообщило издание The Independent.

Карди Би участница движения за права женщин #MeToo, страдающих от насилия. Звезда призналась, что во время съемок для глянцевого журнала фотограф пытался склонить ее к сексу.

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"Этот фотограф пытался ко мне приставать, и сказал: "Ты же хочешь попасть на обложку?". Затем он вытащил свой член. Я очень разозлилась. Это было безумие", - эмоционально вспоминала Карди Би.

По словам реперши, она остановила фотосессию и пошла жаловаться владельцу издания.

"Он на меня посмотрел и сказал: "Ну и что?". Я была шокирована тем, что он не принял никаких мер", - вспоминала певица.

Называть имя фотографа и название глянца Карди Би отказалась.

Недавно рэп-исполнительница Карди Би ошеломила сеть соблазнительным костюмом и откровенным поведением на сцене.