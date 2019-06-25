Реперка Карди Би потратила на украшение для дочери $100 тыс.

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Американская реперка Карди Би собирается подарить дочери Калчер Киаре дорогое украшение. 10 июля девочке исполнится 1 год.

Карди Би вместе с мужем, рэпером Оффсетом заказали дочери подвеску с бриллиантами и персонажами телевизионного детского шоу "Word Party" на канале Netflix. Подарок стоит $100 тыс., по информации издания TMZ.

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Украшение изготовил известный ювелир Eliantte, который работал над драгоценными камнями для рэперов Трэвиса Скотта и Лил Уэйна.

Недавно Карди Би уже заказывала браслет и серьги для дочери на $80 тыс.

Автор: Instagram 10 июля Калчер Киари исполнится 1 год

Американская певица Карди Би во время выступления попала в конфуз. В воскресенье, 16 июня, она принимала участие в фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США. Во время зажигательных танцев костюм артистки порвался.