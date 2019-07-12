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пятница, 12 июля 2019 18:28

Рэпера обвинили в растлении несовершеннолетних и распространении детской порнографии

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Рэпера обвинили в растлении несовершеннолетних и распространении детской порнографии
Рэпера засудили за растление несовершеннолетних. Фото: @rkelly

Американский певец 52-летний R. Kelly, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, был арестован 11 июля по обвинению в распространении детской порнографии.

Обвинение насчитывает нарушения закона за 13 пунктами, сообщило издание The New York Times.

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"Обвинительный акт включает в себя обвинения в распространении детской порнографии, совращение несовершеннолетних, а также уклонение от правосудия", - отметил помощник окружного прокурора штата Иллинойс Джозеф Фитцпатрик.

За несколько десятилетий в сторону знаменитости выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии. Некоторым девушкам на момент притязаний было от 13 до 16 лет.

В июне проходило слушание, в котором R. Kelly признал свою вину.

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Публикация от R Kelly (@rkelly)

Жена американского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд обратилась в суд, заявив, что мужчина неоднократно избивал ее, и последний раз это случилось 21 мая.

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12
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