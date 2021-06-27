Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников

Фото: Instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, снова взволновала поклонников жаркими снимками. Фото опубликовала в Instagram.

Девушка позировала в бикини розового и черного цветов, щеголяя соблазнительными прелестями. Стоит отметить, что плавки от купальника рекордно крошечного размера.

Поклонники пришли в восторг от откровенных снимков.

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