Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы

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14 июня свой день рождения празднует телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Артистке исполнилось 29 лет.

Сейчас Регину знают как образцовую маму и жену российского исполнителя Влада Топалова. Они поженились в октябре прошлого года, а уже в декабре родили сына Михаила.

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Ранее же Тодоренко нередко снималась в обнаженных фотосессиях.

Американская plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar. Пляжные снимки в откровенных купальниках знаменитость запостила в Instagram.