Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы

14 июня свой день рождения празднует телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко. Артистке исполнилось 29 лет.
Сейчас Регину знают как образцовую маму и жену российского исполнителя Влада Топалова. Они поженились в октябре прошлого года, а уже в декабре родили сына Михаила.
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Ранее же Тодоренко нередко снималась в обнаженных фотосессиях.
Американская plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar. Пляжные снимки в откровенных купальниках знаменитость запостила в Instagram.
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