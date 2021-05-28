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пятница, 28 мая 2021 23:46

Регина Тодоренко появилась в очень нежном образе
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Регина Тодоренко замилувала фанов нежным фотосетом
Фото: Instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко замилувала фанов нежным фотосетом
Регина Тодоренко замилувала фанов нежным фотосетом
Регина Тодоренко замилувала фанов нежным фотосетом
Регина Тодоренко замилувала фанов нежным фотосетом

Телеведущая 30-летняя Регина Тодоренко каждый раз поражает своих поклонников совершенно разными образами. На этот раз звезда умилила нежным фотосетом. Снимки разместила на своей странице в Instagram.

Регина одела нежное полупрозрачное платье белого цвета. На шею надела массивную цепочку с кулоном. Чувственный образ дополнила совершенным макияжем, волнистые волосы собрала.

На некоторых фотографиях Тодоренко позирует, лежа в пустой в ванной. Другие снимки пронизаны солнечным светом, ведь сделаны у окна.

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Регина Тодоренко решила рассказать своим поклонникам, как она похудела после родов. Историю похудения звезда опубликовала в Instagram и проиллюстрировала фото, на котором позирует в нижнем белье на последних сроках беременности.

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