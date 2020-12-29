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вторник, 29 декабря 2020 23:46

Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
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Телеведущая Регина Тодоренко отправилась в отпуск
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко отправилась в отпуск
Телеведущая Регина Тодоренко отправилась в отпуск
Телеведущая Регина Тодоренко отправилась в отпуск

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с сыном Майклом отдыхают на Бали. Курортными фотографиями звезда охотно делится с подписчиков на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Регина позирует на берегу в раздельном купальнике телесного цвета. Ракурс подобран так, что создается впечатление будто Тодоренко голая.

"Где трусы?" - спросила она под фотографией и получила множество версий в комментариях.

"Трусы-невидимки", "Если синие, то в стирке", "Счастливые трусов не надевают", "А трусы ветром сдуло", - написали подписчики.

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21 грудня українська танцівниця Олена Шоптенко відзначила 33-й день народження. З нагоди свята вона запостила у Instagram красиву світлину, зроблену у приватному будинку біля лісу.

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