Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко вместе с сыном Майклом отдыхают на Бали. Курортными фотографиями звезда охотно делится с подписчиков на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Регина позирует на берегу в раздельном купальнике телесного цвета. Ракурс подобран так, что создается впечатление будто Тодоренко голая.

"Где трусы?" - спросила она под фотографией и получила множество версий в комментариях.

"Трусы-невидимки", "Если синие, то в стирке", "Счастливые трусов не надевают", "А трусы ветром сдуло", - написали подписчики.

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