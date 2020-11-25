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среда, 25 ноября 2020 15:49

"Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном" - телеведущая Мосейчук поделилась воспоминаниями
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Телеведущая Наталья Мосейчук поделилась секретными воспоминаниями личной жизни.

Скромная и строгая телезвезда впервые показала архивные фото родителей и брата и вспомнил свое 1 сентября в первый классе. В школу она пошла 1980-го в венгерском городе Эстергом, их семья папы-военного переехала туда с Туркменистана. Об этом она рассказала в выпуске "Життя відомих людей".

Обучение в школе Наталья соединила с получением музыкального образования: окончила музыкальную школу по классу фортепиано. От мамы у телеведущей голос меццо-сопрано, который во всей красе Мосейчук показала на сцене шоу "Маскарад", выполнив в образе Рыцаря украинскую народную песню "Цвіте терен".

Переезд в столицу в бурные 90-е дался ведущей нелегко.

"Речь шла не об покорения столицы, а о хлебе насущном. Просто заработать", - поделилась Наталья. В Киеве, учитель иностранного языка по специальности, из-за отсутствия прописки - устроиться никак не могла. И наконец попала на телевидение. Студенческий опыт на Житомирском ТВ согласился.

Наталья в детстве с семьей
Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"
Наталья с мужем и сыном
Мосейчук с родителями
Мосейчук поделилась воспоминаниями
Наталья реализует призвание в социальном образовательном проекте

Однако через декрет карьера приостановилась.

"Помню, зашла к генеральному директору на ЮТАР, а он говорит: "Ваше место занято". Рыдала тогда у малого, не потому, что я не на телевидении, а потому, что нет денег ", - призналась Наталья Мосейчук.

В конце концов Наталья оказывается на "1+1".

"Не ждала приглашения. Звоню на канал и говорю: "Я ведущая, Наталья Мосейчук, спрашиваю о вакансии: редактор, ведущая, журналист". Натальи ответил генеральный продюсер телеканала. Уже на следующий день представил Мосейчук шефредактору как телевизионную ведущую.

Тогда же судьба сводит Наталью с ее нынешним мужем Ильей. Но он ей сначала казался надменным. И настойчивый финансист растопил сердце звезды. Правда, объяснялся будущий муж не любимой, а ее родителям.

"Он попросил сбегать на кухню за компотом. Когда вернулась, Илья Иванович говорит: "Я бы хотел взять за себя замуж вашу дочь", - поделилась воспоминаниями Наталья Мосейчук.

В ЗАГС пара тоже попала интересно: "Мы просто ехали мимо, зашли туда. Расписались, вышли и я говорю: "Я на работу опаздываю".

Профессию педагога Наталья не оставляет и реализует призвание в социальном образовательном проект "Право на освіту", открывая школы в больницах и уже 4 года является куратором премии для лучших учителей Global Teacher Prize Ukraine. Впрочем своим детям дает свободу в получении знаний.

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"Своих детей учить нельзя. Портятся отношения. И поняла я это во время пандемии и карантина. Когда Матвей учился дистанционно", - призналась Мосейчук.

Телеведущая ТСН и ток-шоу "Право на Владу" Наталья Мосейчук в строгом и романтическом образе Рыцаря с украинской народной песней "Цветет Терен" вышла на сцену в шоу "Маскарад" на "1+1". А в полуфинале исполнила песню Young and beautiful американской певицы Lana Del Rey. Наталья окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поет голосом меццо-сопрано.

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