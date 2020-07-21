"Ребенку нужен отец". Рэпер Серега рассказал, почему забрал сыновей от бывшей жены

43-летний рэпер Сергей Пархоменко – более известный как Серега или Полиграф Шарикоff – выпустил на Youtube-канале короткометражный фильм, в котором рассказывает о жизни сыновей и свои методы воспитания.

В феврале 2020 года Серега вместе с сыновьями – Марком и Платоном – переехали из столицы в Харьков, где живет папа Сергея. Скандал начался после того, как бывшая жена Полина Ололо заявила, что певец забрал детей и не дает ей видеться с ними. Ведь после развода мальчики жили с мамой. И пока идет судебный процесс, Серега снял документальный фильм "Тихая заводь".

Артист в мини-фильме рассказал, почему решил так кардинально изменить привычную жизнь сыновей. Младший Платон стал агрессивным и неуравновешенным, так как не мог контролировать свои негативные эмоции. Звездном тату посоветовали обратиться к психологу, и он заверил, что справится сам.

"Ребенку нужен психолог. Ребенку нужен отец," – сказал Серега.

Также предложил старшему Марку переехать и пожить вместе некоторое время. Певец решил помочь наладить его тренировочный процесс после того, как увидел, что сын не очень хорошо удается играть в футбол.

В видео рэпер снялся вместе с детьми, которые и рассказали о своем режиме и ежедневном графике и заверили, что с отцом им хорошо. Марк каждое утро занимается спортом, готовит завтрак для себя и брата и пытается вести себя хорошо, поскольку с ними живет дедушка после инфаркта, которому нельзя нервничать.

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"Это были" комнатные "дети, которые привыкли к телевизору и рекламы. Первое, что мы для них сделали, – это режим и дисциплина. Дети стали жить спортивной жизнью, правильно питаться. Они развиваются, они читают и смотрят только научные фильмы ", – рассказал отец Сергея Пархоменко – Филипп.

Американский рэпер и дизайнер 43-летний Канье Уэст поразил заявлением о том, что хочет стать 46-м президентом США. По словам близкого к ситуации источника, политические намерения музыканта заставили Ким немного занервничать, но она будет поддерживать его.