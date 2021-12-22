Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом

После скандального развода блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, показалась в объятиях другого. Инфлюенсер официально разорвала отношения с Игорем Пустовитом 20 декабря.

Мать двоих детей встречается со стоматологом Платоном Тарнавским, что подтвердила общим кадром в сети. Имени избранника женщина не называла. Но подписчики узнали его по снимкам, которые пара публиковала ранее. Однако теперь Тарнавский ограничил доступ к своей странице в Instagram.

"Это длинная и интересная история", - подписала нежное фото блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елена Кравец впервые призналась о кризисе в браке: "Перевернуло наш уклад"

Фото: instagram.com/sashaabo

Одним из самых скандальных разрывов стал блогерский развод Игоря и Александры Пустовитов. В октябре Саша Бо, как подписана звезда сети в Instagram, откровенно рассказала, что страдала от психологического насилия со стороны бывшего. Впоследствии решил дать интервью и мужчина, в котором поделился, что считает экс-жену психически неуравновешенной. По словам блогера, она постоянно унижала его и часто говорила, что у него "маленький член". Теперь у обоих блогеров есть другие партнеры.