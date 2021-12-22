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среда, 22 декабря 2021 18:25

Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
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После скандального развода блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, показалась в объятиях другого. Инфлюенсер официально разорвала отношения с Игорем Пустовитом 20 декабря.

Мать двоих детей встречается со стоматологом Платоном Тарнавским, что подтвердила общим кадром в сети. Имени избранника женщина не называла. Но подписчики узнали его по снимкам, которые пара публиковала ранее. Однако теперь Тарнавский ограничил доступ к своей странице в Instagram.

"Это длинная и интересная история", - подписала нежное фото блогер.

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Блогер Александра Пустовит, которая на днях развелась, показала нового избранника
Фото: instagram.com/sashaabo
Блогер Александра Пустовит, которая на днях развелась, показала нового избранника
Блогер Александра Пустовит, которая на днях развелась, показала нового избранника
Блогер Александра Пустовит, которая на днях развелась, показала нового избранника
Блогер Александра Пустовит, которая на днях развелась, показала нового избранника

Одним из самых скандальных разрывов стал блогерский развод Игоря и Александры Пустовитов. В октябре Саша Бо, как подписана звезда сети в Instagram, откровенно рассказала, что страдала от психологического насилия со стороны бывшего. Впоследствии решил дать интервью и мужчина, в котором поделился, что считает экс-жену психически неуравновешенной. По словам блогера, она постоянно унижала его и часто говорила, что у него "маленький член". Теперь у обоих блогеров есть другие партнеры.

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Дата
22
декабря

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