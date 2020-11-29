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воскресенье, 29 ноября 2020 23:46

Разведена Снежана Онопко посоветовала не давать вторых шансов абюзерам

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Разведена Снежана Онопко посоветовала не давать вторых шансов абюзерам
Снежана Онопко жалеет, что не ушла от мужа-обидчика сразу. ФОТО: instagram.com/snejanaonopka15

На днях украинская модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром.

О том, что в любом случае не стоит давать вторых шансов абюзерам модель рассказала изданию JetSetter.

Онопко жалеет о том, что не пошла от обидчика сразу.

"Я долго думала и поняла, что человек, который ударил один раз, ударит и второй, и третий. О чем я жалею Что я не ушла от него в первый год", - призналась Снежана.

"Поэтому рекомендую женщинам просто не верить в то, что этого больше не случится. Оно обязательно произойдет и будет повторяться, и повторяться" ..

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Впереди Онопко ждет разделение имущества с Щуром.

"Разделение имущества еще не было. Сейчас мы не общаемся, только через адвокатов. На данный момент проживаю у себя в квартире", - сказала Снежана.

Модель заверила, что уже пришла в норму, но до нового брака она еще не готова.

Макс Барских представил мужскую коллекцию одежды бренда Nick Vangard. В съемках коллекции приняла участие супермодель Снежана Онопко, которая стала музой дебютной коллекции Industrial Habits бренда.

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