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суббота, 20 февраля 2021 11:05

"Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана

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&quot;Разрешить прикоснуться ко мне&quot;. MamaRika рассказала про надоедливого фана
После концерта она решила поговорить с поклонником. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Исполнительница MamaRika вспомнила, как ее преследовал поклонник. Это происходило, когда звезда еще имела псевдоним Эрика.

"Какой-то мужчина посещал все мои выступления. Впоследствии он начал писать в соц. сетях. А во время одного выступления бросился мне в ноги на сцене. Тогда я взяла его за голову и тряхнула. И пояснила: если такое поведение будет повторяться, то с ним уже будет разговаривать мой менеджер", - рассказала артистка за кулисами шоу "Где логика", которое покажет "Новый канал".

После концерта решила поговорить с поклонником.

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"Я позволила ему пообщаться и даже прикоснуться ко мне. Просто понимала, что ему не хватает внимания в жизни, вот он и решил получить ее от меня. Но делать это таким фанатичным способом ненормально. Кстати, после нашей спокойной беседы он исчез из моей жизни. Считаю, что в людях нужно видеть людей. У него была потребность познакомиться со мной и поговорить. Он достиг цели и успокоился", - добавила она.

Хореограф Евгений Кот поделился впечатлениями от отдыха в Буковеле. Он рассказал, как впервые встал на сноуборд, и какой зимней традиции придерживается с женой.

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20
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