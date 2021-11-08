Ратаковски без бюстгальтера появилась на обложке The Sunday Times

Фото: instagram.com/emrata

Американская супермодель 30-летняя Эмили Ратаковски активно рекламирует свою книгу My body, в которой делится деталями личной жизни, карьеры и сложных отношений со своим телом. Звезда снялась для журнала The Sunday Times и дала откровенное интервью.

На снимках, сделанных для издания фотографом Остином Харгрейвом, Ратаковски предстает без бюстгальтера. Кадры с эффектной фотосессии опубликовала в Instagram. Модель поделилась в интервью сложностями в моделинге и как прошлое изменило ее.

"Я была примером той, которая преуспела после того, как превратила имидж, тело и сексуальность в товар. Но если я была такой сильной и чувствовала себя прекрасно благодаря своих достижениям, почему я была такой несчастной?" - сказала она.

Также Ратаковски подчеркнула, что в моделинге есть ощущение "словно ваше тело - не ваше, а наше".

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"Если вы не хотите делать то, что клиент хочет, чтобы вы делали со своим телом, тогда будет кто-нибудь другой", - добавила модель.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вернулась на подиум после рождения сына Сильвестра. Молодая мать приняла участие в показе новой коллекции бренда Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне.