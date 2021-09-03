Ратаковски впервые после родов вышла на подиум

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски вернулась на подиум после рождения сына Сильвестра.

Молодая мать приняла участие в показе новой коллекции бренда Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне. Фото с подиума появились в Instagram.

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Ратаковски дефилировала в раздельном купальнике ярко-пурпурного оттенка и леопардовых босоножках на высоких каблуках. Эффектный образ дополнили золотистые украшения, яркий макияж и необычная прическа.

Светская львица Кортни Кардашьян вместе со своим бойфрендом Трэвисом Баркером отдыхает в Италии. Звезда поделилась яркими кадрами из отпуска, посвященного показу Dolce&Gabbana. Кардашьян появилась на мероприятии в прозрачном платье D&G, из-под которого видно черное белье.