Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские будут крестить первенца Арчи на этих выходных, 6 июля.
В сети появились слухи о крестных родителях королевского малыша после официальной огласки даты церемонии, сообщило издание Express.
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Крестной матерью Арчи может стать американская теннисистка Серена Уильямс. Сейчас спортсменка находится в Англии на соревнованиях. Еще одной крестной может быть близкая подруга Маркл - Джессика Малруни.
Приемными отцами станут Марк Дайер и Маркус Андерсон, который познакомил королевскую чету.
Недавно стали известны подробности о крестинах королевского первенца принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
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