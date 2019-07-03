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среда, 03 июля 2019 16:55

Рассекретили имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
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Серена Уильям - вероятная крестная мать Арчи
Фото: isport.ua
Джесика Малруни - самая близкася подруга Меган Маркл станет второй кресной
Крестным отцом станет Марк Дайер
Маркус Андерсон станет вторым крестным отцом

Герцоги Сассекские будут крестить первенца Арчи на этих выходных, 6 июля.

В сети появились слухи о крестных родителях королевского малыша после официальной огласки даты церемонии, сообщило издание Express.

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Крестной матерью Арчи может стать американская теннисистка Серена Уильямс. Сейчас спортсменка находится в Англии на соревнованиях. Еще одной крестной может быть близкая подруга Маркл - Джессика Малруни.

Приемными отцами станут Марк Дайер и Маркус Андерсон, который познакомил королевскую чету.

Недавно стали известны подробности о крестинах королевского первенца принца Гарри и Меган Маркл Арчи.

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03
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