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вторник, 28 сентября 2021 09:46

Распространял детское порно и насиловал несовершеннолетних: рэпера признали виновным в торговле людьми

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Распространял детское порно и насиловал несовершеннолетних: рэпера признали виновным в торговле людьми
Рэпера Роберта Келли признали виновным в продаже людей и распространении детской порнографии. Фото: @rkelly

Американского певца 54-летнего Роберта Келли, более известного как R. Kelly, признали виновным в организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми. Для этого он использовал звездный статус.

Эта схема действовала 20 лет, пишет BBC.

Иск в суд против Келли подали 11 человек - девять женщин и двое мужчин. В течение шести недель в зале суда они описывали сексуальное унижение и насилие, которому их подвергал Келли.

Присяжные признали его виновным по всем обвинениям. Окончательный приговор певцу вынесут 4 мая 2022 года. Ему грозит пожизненное заключение.

Певец продавал женщин и детей с целью сексуальной эксплуатации. Он так же производил детскую порнографию и организовывал похищения людей.

Жертвами Келли становились фанаты на концертах или начинающие певицы, которым он обещал помощь в карьере.

"Им не позволяли есть или пользоваться ванной без разрешения Келли. Он контролировал, какую одежду они носят, заставлял их называть его "папой", - говорится в материале.

Присяжным показали видео с участием Келли. Он занимался сексом с женщинами без их согласия. Также в одном видеоролике были кадры, на которых жертва певца размазывала на лице фекалии "за нарушение его правил".

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Одна из свидетелей, бывшая стажер радиостанции, рассказала, что Келли пригласил ее поехать в Чикаго, чтобы взять интервью в его студии в 2003 году. Когда 21-летняя девушка приехала, ее закрыли в комнате, из которой не выпускали несколько дней, изредка позволяя пойти в душ. Девушка потеряла сознание после первого за несколько дней приема пищи. Когда она пришла в себя, то увидела, как Келли поправляет штаны. Он изнасиловал ее, когда она была без сознания.

"Обвинительный приговор навсегда заклеймил R. Kelly как хищника, использовавшего свою славу, чтобы охотиться на молодых, уязвимых и безмолвных ради сексуального удовлетворения", - прокомментировала исполняющая обязанности прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Жаклин Касулис.

Американский певец R. Kelly, настоящее имя Роберт Сильвестр Келли, был арестован 11 июля 2019 года по обвинению в распространении детской порнографии. Обвинение насчитывает нарушения закона по 13 пунктам. За несколько десятилетий певцу выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии. Некоторым девушкам на момент притязаний было от 13 до 16 лет. В июне 2019-го проходило слушание, в котором R. Kelly признал вину.

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