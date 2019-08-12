Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy

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Модель Playboy и диджей 29-летняя Жанна Рассказова (DJ Jane Rass) вызвала домой нарколога за несколько часов до смерти.

У девушки были проблемы со здоровьем. Диджейка принимала лекарства, но не сообщила об этом врачей, которые ставили ей капельницу.

По другим данным, модель имела алкогольную и наркотическую зависимость.

В роковой день Жанна находилась в съемной квартире на западе Москвы в компании своей подруги. Днем она позвонила своему другу Александру и попросила его приехать.

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Мужчина, который общается с Жанной более 10 лет, приехал к ней домой. Он рассказал, что судя по обстановке в квартире, у девушек была долгая вечеринка.

По словам Александра, Рассказова была заторможена и сообщила, что вызвала нарколога.

Позже приехал врач и поставил ей капельницу, попросив друзей не оставлять Жанну одну. Через полчаса девушка уснула.

Прошло еще несколько часов, Александр начал беспокоиться, что подруга долго спит, и зашел к ней в комнату, чтобы навестить. Ему показалось, что Рассказова странно дышит, и он попытался ее разбудить.

Модель проснулась, прошла самостоятельно на кухню. Там ей резко стало плохо, Жанна потеряла сознание на глазах у друзей. Сразу вызвали "скорую", однако спасти жизнь Жанне не удалось - к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.

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По одной из версий, причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарствами, которые ввел девушке нарколог. Другой вариант - модель умерла из-за передозировки запрещенными веществами.

По словам друзей Жанны, девушка вела здоровый образ жизни, занималась спортом и правильно питалась.

11 августа в Москве умерла светская львица, диджей и модель Жанна Рассказова. Вечером ей внезапно стало плохо, вызвали "скорую", сообщает Telegram канал "112".