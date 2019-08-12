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понедельник, 12 августа 2019 18:10

Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
8

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По одной из версий Жанна Рассказова умерла от передозировки наркотиками
Фото: @fakemooddd
По одной из версий Жанна Рассказова умерла от передозировки наркотиками
По одной из версий Жанна Рассказова умерла от передозировки наркотиками
По одной из версий Жанна Рассказова умерла от передозировки наркотиками
По одной из версий Жанна Рассказова умерла от передозировки наркотиками

Модель Playboy и диджей 29-летняя Жанна Рассказова (DJ Jane Rass) вызвала домой нарколога за несколько часов до смерти.

У девушки были проблемы со здоровьем. Диджейка принимала лекарства, но не сообщила об этом врачей, которые ставили ей капельницу.

По другим данным, модель имела алкогольную и наркотическую зависимость.

В роковой день Жанна находилась в съемной квартире на западе Москвы в компании своей подруги. Днем она позвонила своему другу Александру и попросила его приехать.

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Мужчина, который общается с Жанной более 10 лет, приехал к ней домой. Он рассказал, что судя по обстановке в квартире, у девушек была долгая вечеринка.

По словам Александра, Рассказова была заторможена и сообщила, что вызвала нарколога.

Позже приехал врач и поставил ей капельницу, попросив друзей не оставлять Жанну одну. Через полчаса девушка уснула.

Прошло еще несколько часов, Александр начал беспокоиться, что подруга долго спит, и зашел к ней в комнату, чтобы навестить. Ему показалось, что Рассказова странно дышит, и он попытался ее разбудить.

Модель проснулась, прошла самостоятельно на кухню. Там ей резко стало плохо, Жанна потеряла сознание на глазах у друзей. Сразу вызвали "скорую", однако спасти жизнь Жанне не удалось - к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.

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По одной из версий, причиной смерти могла стать несовместимость препаратов, которые принимала Жанна, с лекарствами, которые ввел девушке нарколог. Другой вариант - модель умерла из-за передозировки запрещенными веществами.

По словам друзей Жанны, девушка вела здоровый образ жизни, занималась спортом и правильно питалась.

11 августа в Москве умерла светская львица, диджей и модель Жанна Рассказова. Вечером ей внезапно стало плохо, вызвали "скорую", сообщает Telegram канал "112".

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Дата
12
августа

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