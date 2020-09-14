Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео

Звезда опубликовала видео-воспоминание о летнем отдыхе. Фото: instagram.com/ritaora

Английская певица 29-летняя Рита Ора опубликовала соблазнительное видео в Instagram.

Звезда эротично позирует в тигровом бикини на яхте, щеголяя стройной фигурой. Артистка надела на шею много золотых цепей, а на руки - браслеты.

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"Лето в принципе закончилось. Вот воспоминание, которое я нашла", - написала под видео певица.

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