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понедельник, 14 сентября 2020 17:19

Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео

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Раскованно позировала в бикини: Рита Ора показала жаркое видео
Звезда опубликовала видео-воспоминание о летнем отдыхе. Фото: instagram.com/ritaora

Английская певица 29-летняя Рита Ора опубликовала соблазнительное видео в Instagram.

Звезда эротично позирует в тигровом бикини на яхте, щеголяя стройной фигурой. Артистка надела на шею много золотых цепей, а на руки - браслеты.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram

Summers basically over anyways here's a memory I found ☺️

Публикация от RITA ORA (@ritaora)

"Лето в принципе закончилось. Вот воспоминание, которое я нашла", - написала под видео певица.

Певица 35-летняя Тина Кароль ошеломила поклонников откровенным образом. Опубликовала фото в Instagram.

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