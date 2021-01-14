Раскованная и сексуальная: теннисистка оставила спорт ради Playboy

Фото: instagram.com/_xoxogabriella

Итальянская теннисистка 29-летняя Габриэлла Бонджованни не смогла стать успешной на корте. Но страницы мужских глянцевых журналов украшает довольно часто. В начале 2021 года она попала на "титулку" Playboy Africa.

В интервью изданию она рассказала, что владеет 4 языками и имеет диплом магистра, а также любит латиноамериканские танцы.

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Она принимает участие в показах купальников и нижнего белья, а также не стесняется зарабатывать на рекламе в Instagram, где ее подписаны более 20 тыс. человек.

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