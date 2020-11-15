Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым соблазнительным фото.

На нем позирует в раздельном купальнике кофейного цвета с коричневыми пятнами, лежа на боку. В такой позе Роуз едва удержала пышную грудь в бюстгальтере.

"Невозможно приручить", - подписала снимок модель.

Фото: instagram.com/demirose

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В ответ сторонники Деми засыпали звезду комплиментами.

"Огонь", "Люблю эту красавицу", "Удивительная", "Невероятно сексуальная" - пишут в комментариях.

Недавно супермодель Деми Роуз позировала топлес, прикрыв пышную грудь рукой. Бедра обмотала белым полотенцем. Более полумиллиона фанатов облюбовали новые снимки звезды и выразили восхищение ее роскошной фигурой.