Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры

Британская модель 25-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новым соблазнительным фото.
На нем позирует в раздельном купальнике кофейного цвета с коричневыми пятнами, лежа на боку. В такой позе Роуз едва удержала пышную грудь в бюстгальтере.
"Невозможно приручить", - подписала снимок модель.
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В ответ сторонники Деми засыпали звезду комплиментами.
"Огонь", "Люблю эту красавицу", "Удивительная", "Невероятно сексуальная" - пишут в комментариях.
Недавно супермодель Деми Роуз позировала топлес, прикрыв пышную грудь рукой. Бедра обмотала белым полотенцем. Более полумиллиона фанатов облюбовали новые снимки звезды и выразили восхищение ее роскошной фигурой.
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