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суббота, 15 июня 2019 01:35

Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
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Идеально отретушированные лица и фигуры звезд на страницах глянцевых изданий способны заставить комплексовать кого угодно. Нам свойственно сравнивать себя с другими людьми, пусть даже на подсознательном уровне. И сравнения эти далеко не всегда в нашу пользу.

Продюсеры и режиссеры предпочитают звезд, которые вписываются в модельные пропорции. Давление на актрис бывает столь сильным, что они только и делают, что думают о своем весе и сгоняют даже не лишние килограммы, а лишние граммы.

Но среди талантливых и знаменитых по-прежнему остаются женщины, фигуры которых хоть и не соответствует голливудским стандартам, зато продолжают покорять поклонников своей естественной красотой и женственностью.

Несмотря на беспощадную диктатуру beauty-индустрии, возводящую на пьедестал поочередно то худощавую фигуру, то пышные формы а-ля Ким Кардашьян, эти красавицы не стали худеть или толстеть, отдавая дань моде. Однако в кино и на ТВ все же находится место для звезд с любыми пропорциями. Знаменитые женщины на своем примере показывают, что нужно принимать свою фигуру такой, какая она есть и нет необходимости ограничивать себя в чем-то.

Звезда сериала «Игра Престолов» Эмилия Кларк была признана самой сексуальной женщиной из ныне живущих по версии Esquire. При том, что параметры актрисы далеки от идеальных «модельных». Девушка весит 52 килограмма при росте 157 см и, по ее словам, не боится растолстеть. И не потому что она не склонна к полноте.
Актриса признается, что сходит с ума от мучного, что чревато для ее фигуры лишними килограммами. Но даже когда Эмилия увеличивается в объемах (а такое периодически происходит), она продолжает любить свое тело.
Сальма Хайек. Грудь четвертого размера, пышные бедра, тонкая талия, полноватые руки – фигура Сальмы Хайек давно стала воплощением женственности и чувственности. Да, Сальма не модель. Ее рост – всего 157 см, а вес варьируется от 49 до 52 килограмм. Ее тело – это результат абсолютно нормального образа жизни. Актриса не сидит на диетах и не мучает себя тренировками в зале. Вместо этого Сальма предпочитает просто следить за тем, что она ест и занимается йогой.
Большие глаза, пухлые губы и точеные скулы певицы напоминают нам о голливудских красавицах прошлого века. Звезда сама выступает резко против навязываемых эталонов.
«Мне кажется, я напоминаю людям о самих себе, - говорит певица. - Не потому, что каждый имеет такой же размер. А потому, что я не идеальна. А СМИ, как мне кажется, пытаются представить известных людей идеальными, недостижимыми и неприкосновенными». По словам певицы, в ее семье все «полные и красивые», и идти против своей генетики певица не собирается.

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