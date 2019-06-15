Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры

Идеально отретушированные лица и фигуры звезд на страницах глянцевых изданий способны заставить комплексовать кого угодно. Нам свойственно сравнивать себя с другими людьми, пусть даже на подсознательном уровне. И сравнения эти далеко не всегда в нашу пользу.

Продюсеры и режиссеры предпочитают звезд, которые вписываются в модельные пропорции. Давление на актрис бывает столь сильным, что они только и делают, что думают о своем весе и сгоняют даже не лишние килограммы, а лишние граммы.

Но среди талантливых и знаменитых по-прежнему остаются женщины, фигуры которых хоть и не соответствует голливудским стандартам, зато продолжают покорять поклонников своей естественной красотой и женственностью.

Несмотря на беспощадную диктатуру beauty-индустрии, возводящую на пьедестал поочередно то худощавую фигуру, то пышные формы а-ля Ким Кардашьян, эти красавицы не стали худеть или толстеть, отдавая дань моде. Однако в кино и на ТВ все же находится место для звезд с любыми пропорциями. Знаменитые женщины на своем примере показывают, что нужно принимать свою фигуру такой, какая она есть и нет необходимости ограничивать себя в чем-то.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают