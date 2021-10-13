Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье

Американская рэп-исполнительница 33-летняя Lizzo, настоящее имя которой Мелисса Виван Джефферсон, ошеломила сеть слишком откровенным образом. В эпатажном наряде посетила торжества по случаю дня рождения певицы Cardi B.

Певица появилась в провокационной платья-кольчуге фиолетового цвета. Под наряд не надела нижнее белье. Звезда поделилась смелыми фото в Instagram.

Большинство пользователей сети раскритиковали ее за такой образ.

Фото: instagram.com/lizzobeeating

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"Я тоже за бодипозитив, но это не похоже на него", "Если честно, то это просто отвратительно", "Мне она нравится, но это перебор", "Не хочу это видеть".

Также рэпер опубликовала пикантное видео.

View this post on Instagram Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

Американская хип-хоп исполнительница Lizzo удивила поклонников откровенным фото. На фотографии звезда позировала полностью обнаженной, прикрываясь американским флагом. В посте под пикантным фото артистка обдумала ситуацию в США.