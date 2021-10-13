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четверг, 14 октября 2021 01:45

Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье
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Американская рэп-исполнительница 33-летняя Lizzo, настоящее имя которой Мелисса Виван Джефферсон, ошеломила сеть слишком откровенным образом. В эпатажном наряде посетила торжества по случаю дня рождения певицы Cardi B.

Певица появилась в провокационной платья-кольчуге фиолетового цвета. Под наряд не надела нижнее белье. Звезда поделилась смелыми фото в Instagram.

Большинство пользователей сети раскритиковали ее за такой образ.

Хип-хоп исполнительница Lizzo позировала в прозрачном платье
Фото: instagram.com/lizzobeeating
Хип-хоп исполнительница Lizzo позировала в прозрачном платье
Хип-хоп исполнительница Lizzo позировала в прозрачном платье
Хип-хоп исполнительница Lizzo позировала в прозрачном платье
Хип-хоп исполнительница Lizzo позировала в прозрачном платье

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"Я тоже за бодипозитив, но это не похоже на него", "Если честно, то это просто отвратительно", "Мне она нравится, но это перебор", "Не хочу это видеть".

Также рэпер опубликовала пикантное видео.

Американская хип-хоп исполнительница Lizzo удивила поклонников откровенным фото.

На фотографии звезда позировала полностью обнаженной, прикрываясь американским флагом. В посте под пикантным фото артистка обдумала ситуацию в США.

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