Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини

Фото: swimsuitsforall.like2buy.curalate.com

Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников фотографиями в сексуальном бикини.

Снимки манекенщицы разметили на официальной странице бренда Swimsuits For All.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год

Знаменитость позировала на пляже в купальниках разных фасонов.

Грэм выступила не только моделью для рекламы, но и дизайнером коллекции. Линейка купальников предназначена для девушек размера plus-size.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 21 Май 2019 в 6:30 PDT

Недавно модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами с отдыха, на которых продемонстрировала похудевшую фигуру.