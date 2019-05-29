Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини

Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников фотографиями в сексуальном бикини.
Снимки манекенщицы разметили на официальной странице бренда Swimsuits For All.
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Знаменитость позировала на пляже в купальниках разных фасонов.
Грэм выступила не только моделью для рекламы, но и дизайнером коллекции. Линейка купальников предназначена для девушек размера plus-size.
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Недавно модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами с отдыха, на которых продемонстрировала похудевшую фигуру.
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