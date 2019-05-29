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среда, 29 мая 2019 12:59

Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
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Эшли Грэм снялась для рекламы собственной коллекции купальников
Фото: swimsuitsforall.like2buy.curalate.com
Эшли Грэм снялась для рекламы собственной коллекции купальников
Эшли Грэм снялась для рекламы собственной коллекции купальников
Эшли Грэм снялась для рекламы собственной коллекции купальников
Эшли Грэм снялась для рекламы собственной коллекции купальников

Модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников фотографиями в сексуальном бикини.

Снимки манекенщицы разметили на официальной странице бренда Swimsuits For All.

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Знаменитость позировала на пляже в купальниках разных фасонов.

Грэм выступила не только моделью для рекламы, но и дизайнером коллекции. Линейка купальников предназначена для девушек размера plus-size.

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Публикация от Swimsuits For All (@swimsuitsforall)

Недавно модель Эшли Грэм поделилась пикантными кадрами с отдыха, на которых продемонстрировала похудевшую фигуру.

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