Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами

Фото: instagram.com/katelyn_runk

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк снова поразила свою двухмиллионного армию подписчиков в Instagram яркими фото.

Эффектная брюнетка появилась в роскошном красном платье с глубоким декольте, демонстрируя пышную грудь.

"Вы должны чувствовать себя красивыми и в безопасности. То, чем вы окружаете себя, должно принести вам душевное спокойствие и спокойствие духа", - написала Кейтлин под фото.

На других снимках модель также не скрывает соблазнительные прелести и стальной пресс, чем вызывает восторг своих поклонников.

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Фитнес-модель Кейтлин Рунк родом из американского штата Северная Дакота. На своей странице в Instagram рекламирует спортивное белье. Имеет 2 с половиной миллиона подписчиков.