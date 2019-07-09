Пышногрудая Эшли Грэм загорала топлес на отдыхе

Американская модель plus-size Эшли Грэм порадовала сеть новым снимком топлес
Фото из бассейна звезда опубликовала в Instagram.
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Манекенщица отдыхала во Флориде. Девушка плавала топлес в бассейне в надувном круге и читала книгу. Ею она и прикрывала пышную грудь.
Поклонники засыпали Грэм комментариями.
"Читать топлес наверное очень круто", "красивый загар", "мне нравятся ее книги", "роскошная".
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Недавно модель Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в купальнике.
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