Пышногрудая Эшли Грэм загорала топлес на отдыхе

Эшли Грэм опубликовала снимок без бюстгальтера. Фото: @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм порадовала сеть новым снимком топлес

Фото из бассейна звезда опубликовала в Instagram.

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Манекенщица отдыхала во Флориде. Девушка плавала топлес в бассейне в надувном круге и читала книгу. Ею она и прикрывала пышную грудь.

Поклонники засыпали Грэм комментариями.

"Читать топлес наверное очень круто", "красивый загар", "мне нравятся ее книги", "роскошная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 8 Июл 2019 в 6:26 PDT

Недавно модель Эшли Грэм поделилась откровенным снимком в купальнике.