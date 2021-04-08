Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Словацкая спортсменка 30-летняя Люсия Яворчекова ошеломила фанов очередной порцией соблазнительных фотографий.

На снимке бывшая велосипедистка позировала только в плавках. Пышную грудь прикрыла рукой. Устроила фотосессию на пляже. Яворчекова, которая покинула спорт ради пикантных фотосессий, показала снимок в Instagram.

"Внутренняя тишина является залогом внешней силы", - подписала фото звезда.

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Автором фотографий является Кристиан Грейтак.

Фитнес-модель родом из Братиславы, Словакия, 30-летняя Люсия Яворчекова поражает сексуальными фотографиями. Звезда Instagram регулярно снимается в откровенных фотосессиях. На этот раз велосипедистка позировала в белом купальнике, который удачно подчеркивает аппетитные формы и загар женщины.