Пышногрудая девушка звезды "Ювентуса" поражает соблазнительными формами в купальнике

Бразильский модель 26-летняя Наталья Феликс публикует сексуальные фото из отпуска в Instagram. Отдыхает в турецком Бодруме.
На последнем снимке девушка экс-игрока донецкого "Шахтера", а ныне звезды итальянского "Ювентуса", 29-летнего Дугласа Косты позирует в темно-синем слитном купальнике. Феликс дополнила образ солнцезащитными очками.
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"Последнее фото из путешествия", - подписала фото модель.
Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая скоро станет матерью, поделилась новыми снимками с фотосессии.
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