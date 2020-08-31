Пышногрудая Деми Роуз сексуально позировала в купальнике

Фото: instagram.com/demirose

Провокационная модель 25-летняя Деми Роуз щеголяла откровенными фото в своем Instagram.

Соблазнительная британка на последних фотографиях позировала в синем слитном купальнике, щеголяя пышными формами. Образ дополнила солнцезащитными очками. Волосы собрала в пучок.

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"Служу тебе спереди и сзади", - пикантно подписала фотографии модель.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз опять поразила подписчиков сексуальными фото в своем Instagram. На последней серии снимков звезда позирует в сине-черном мини-бикини.