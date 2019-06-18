"Прям сбросила 10-ку" - Ани Лорак удивила новым образом

Фото: Instagram

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась с фанатами свежим фото. На нем позировала в стильном образе.

Поклонники отметили, что артистка начала расцветать. Это связывают с романом Ани Лорак и артиста музыкального лейбла Black Star Егором Глебом.

"Великая сила скрывается в каждом из нас, удивительные способности, бесконечные источники любви. Поверь в себя", - подписала фотографию Лорак.

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На фото она стоит в светлых джинсах, коротком белом топе, что открывает подтянутый живот, и черных сапожках.

"Прям сбросила 10-ку, вот что любовь с людьми делает", "Какая талия стройная", "Нереальный образ", - написали пользователи под снимком, который собрал более 100 тыс. лайков.

Недавно Ани Лорак подтвердила в соцсети слухи о романе с саунд-продюсером Егором Глебом.