Прозрачные платья и экстремальное декольте: прошел второй день Каннского фестиваля

72-й Каннский кинофестиваль в разгаре. В среду, 15 мая, прошел второй день красной дорожки.
В Канны прибывают новые звёзды, чтобы засиять на фестивале.
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Среди камер папарацци нарядами хвастаются Эмбер Херд, Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Тина Кунаки и другие голливудские знаменитости.
Второй день кинофестиваля был посвящён фильму "Отверженные" французского режиссёра Ларджа Ли.
На открытии Каннского фестиваля было много знаменитостей. Звезды удивили нарядами на красной дорожке.
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