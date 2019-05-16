Прозрачные платья и экстремальное декольте: прошел второй день Каннского фестиваля

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72-й Каннский кинофестиваль в разгаре. В среду, 15 мая, прошел второй день красной дорожки.

В Канны прибывают новые звёзды, чтобы засиять на фестивале.

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Среди камер папарацци нарядами хвастаются Эмбер Херд, Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Тина Кунаки и другие голливудские знаменитости.

Второй день кинофестиваля был посвящён фильму "Отверженные" французского режиссёра Ларджа Ли.

На открытии Каннского фестиваля было много знаменитостей. Звезды удивили нарядами на красной дорожке.